Die Gewerkschaft ver.di setzt am Freitag ihre Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel fort. Betroffen in der Region Heilbronn-Franken ist auch der Edeka Logistikstandort Ellhofen.

Die Gewerkschaft ver.di fordert in den Tarifverhandlungen im Einzel- und Großhandel mehr Gehalt für die Beschäftigten. Nun kommt es in vielen Teilen Baden-Württembergs am Freitag erneut zu Warnstreiks. Betroffen in der Region Heilbronn-Franken ist auch der Edeka Logistikstandort in Ellhofen (Kreis Heilbronn).

Gewerkschaftssekretärin Caroline Kirchhoff spricht von einer regen Beteiligung vor Ort:

Bei Edeka wurde an Fronleichnam schon vorgearbeitet

Die Auswirkungen des Warnstreiks am Edeka-Standort sind ihren Angaben zufolge dennoch begrenzt. So hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits am Feiertag vorgearbeitet, sagte Kirchhoff dem SWR. Dennoch seien wenige Beschäftigte im Betrieb.