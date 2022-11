Bahnstreik: Einschränkungen auch im Raum Heilbronn

per Mail teilen

Der Tarifkonflikt zwischen der GDL und der SWEG kommt nicht zur Ruhe. Das hat auch Folgen für Bahnreisende im Raum Heilbronn - Stuttgart.

Zum fünften Mal ruft die Lokführergewerkschaft GDL im Tarifkonflikt mit der Südwestdeutschen Eisenbahngesellschaft SWEG zum Streik auf. Mit Behinderungen und Zugausfällen im Raum Heilbronn - Stuttgart ist ab Mittwoch zu rechnen.

Bahnreisende haben es nicht leicht

Verlässliche Informationen zu den Verbindungen zu bekommen, ist nicht einfach. Laut Navigator-App fahren zwar die meisten Züge, am Gleis erfahren Bahnreisende aber erst Minuten vorher, ob der Zug fährt oder nicht, so ein SWR-Reporter vor Ort. Der Schalter der SWEG ist geschlossen. Nicht betroffen von dem Streik sind die Verbindungen von Go Ahead.

Ende des Streiks offen

Seit 3 Uhr läuft die Arbeitsniederlegung. Betroffen sind Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer, Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Werkstatt, Ausbildung oder im SWEG-Kundencenter arbeiten. Außerdem Disponentinnen und Disponenten der Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS). Wann der Arbeitskampf enden soll, teilt die Gewerkschaft bislang nicht mit.

SWEG will Frankenbahn wieder abgeben

Die SWEG hat bereits angekündigt, wegen der Gewerkschaftsforderungen den Betrieb auf der Frankenbahn wieder abgeben zu wollen. Sie war nach der Insolvenz des Bahnunternehmens Abellio eingesprungen.