Wegen Streik: Stadt Eppingen warnt vor Einschränkungen

Die Stadt Eppingen warnt vor möglichen Einschränkungen in städtischen Einrichtungen am Dienstag. Der Grund: ver.di ruft zum Streik auf.

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Dienstag alle Tarifbeschäftigten, Azubis und Studierende der Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) zu Warnstreiks auf. Dadurch könne es in der Stadtverwaltung und auch in allen städtischen Einrichtungen zu Einschränkungen kommen, warnt die Stadt Eppingen.

Auch Kits können betroffen sein

Sollten auch Kitas betroffen sein, würden die Eltern von den Einrichtungsleitungen über Schließungen informiert, heißt es. Da die Mitarbeitenden auch das Recht haben, ihre Arbeit spontan niederzulegen, könne es auch kurzfristig zu Schließungen kommen. Aktuelle Informationen gebe es auf der städtischen Homepage oder in der App.