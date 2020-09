per Mail teilen

Bei einem Streit zwischen vier Männern in einer Asylunterkunft in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Donnerstag alle vier leicht verletzt worden. Nach der Auseinandersetzung sollen die Männer mit Schlagstock und Messer auseinander losgegangen sein. Bis die Polizei eintraf, hatte sich die Lage wieder beruhigt.