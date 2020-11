Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlich dummen Streiches mit einem Traktorreifen in Ellhofen (Kreis Heilbronn). Dort hatten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag den alten Traktorreifen auf die Haller Straße/B39 rollen lassen. An geparkten Autos entstand so ein Schaden von rund 3.000 Euro.