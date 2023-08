Streetworker in Heilbronn wollen Anlaufstellen für Jugendliche verbessern

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn möchte mit einer neuen Stelle bei der Caritas die Anlaufstellen für junge Erwachsene verbessern. Dafür werden jetzt Analysen durchgeführt.

Seit dem Mai 2023 will die Caritas mit einer neuen Stelle in Heilbronn das Angebot der Anlaufstellen für junge Erwachsene verbessern. Jasmin Trefz ist Sozialarbeiterin und Streetworkerin, sie ist sehr froh darüber, seit Mai an dem Projekt mitzuarbeiten. Um bestmöglich auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen zu können, wird eine intensive Bedarfsanalyse durchgeführt.

Erleichterung bei den Streetworkern

Der Weg bis dahin sei nicht einfach gewesen: Nach der Corona-Pandemie standen viele Projekte aus, welche ebenfalls Fördergelder benötigten. Laut Jasmin Trefz stehe die Suchthilfe eher am Ende der Prioritätenliste, weshalb sie viel Geduld mitbringen mussten. Mit der Hilfe der Stadt Heilbronn konnten sie dennoch einen Teil der Fördergelder für sich gewinnen. Für drei Jahre soll das Projekt gefördert werden, wie es danach weiter geht, werden sie dann sehen, so Jasmin Trefz weiter.

Jugendliche brauchen Vertrauen

Noch stehe das Projekt am Anfang. Laut Jasmin Trefz konnte aber bereits festgestellt werden, dass im vergangenen Jahr ungefähr 60 junge Erwachsene unter 25 Jahren in Heilbronn als obdachlos zählten. Für sie eine Bestätigung der dringend notwendigen Verbesserung der Anlaufstellen.

Denn: Das aktuelle Angebot von Anlaufstellen für Jugendliche wird laut Kathrin Finkbeiner, Leiterin der Projektarbeit, nicht genug angenommen. Um das Vertrauen der jungen Erwachsenen zu gewinnen, werden mit der Bedarfsanalyse jetzt Wege gesucht.

Was machen Streetworker eigentlich?

Laut Volker Bauer, Streetworker und Sozialarbeiter von mevesta e. V., sind Streetworker von niederschwelliger Arbeit überzeugt. Sie gehen auf die Straßen, um die Menschen aufzusuchen, welche dort Ihren Lebensmittelpunkt haben. Das können Obdachlose sein, aber auch Menschen, die in eine Suchtabhängigkeit geraten sind.

Diese Menschen seien oft nur über diese niederschwellige Arbeit zu erreichen, weil sie oft nicht absprachefähig seien und höhere Angebote nur schwer annehmen könnten, so Volker Bauer weiter. Oft reiche da schon ein offenes Ohr, ein kostenloser Kaffee oder eine warme Decke im Winter.