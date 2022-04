In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wird am Freitagnachmittag um 16 Uhr das Streetfood-Festival eröffnet. Bis einschließlich Sonntag werden in der Innenstadt internationale Speisen und Getränke von über 20 Food-Trucks angeboten. Im vergangenen Jahr wurde das Streetfood-Festival pandemiebedingt auf den Festplatz verlegt, dieses Jahr kann es wieder in der Innenstadt stattfinden.