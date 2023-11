Stratosphärenballon aus Künzelsau in Österreich gelandet

Zwei Versuche waren nötig - jetzt herrscht Erleichterung: Der Stratosphärenballon des Künzelsauer Ganerben-Gymnasiums ist aus dem All auf der Erde zurück und wieder in Künzelsau.

Nach der spektakulären Bergung in Österreich ist der Stratosphärenballon des Ganerben-Gymnasiums wieder in Künzelsau (Hohenlohekreis) gelandet. Für Projektleiter Thomas Lonkai und seine Schüler beginnt nun die Auswertung der Daten aus dem All.

Ballon fliegt weiter als gedacht

Ähnlich abenteuerlich wie der Start gestaltete sich auch die Landung. Entgegen allen Berechnungen war der Ballon statt in der Nähe von München in Österreich gelandet. Mithilfe des GPS-Signals konnte die Projektgruppe ihn schließlich lokalisieren - allerdings festgeklemmt in einem Baum in großer Höhe mitsamt aller gesammelten Daten.

Es war ein großes emotionales Auf und Ab. Wir hatten ja wirklich auch an vielen Stellen großes Pech, also dass der Ballon so weit wegfliegt [...] und dass er dann in so hohem Gelände und auch noch auf einem Baum landet, ist dann schon unglücklich.

Bergwacht muss bei Bergung helfen

Nur mithilfe der österreichischen Bergwacht und einem Baumkletterer konnten Lehrer und Schüler den Ballon schließlich bergen und nach Künzelsau zurückbringen. Das Glück im Unglück: Alle Daten sind unbeschädigt und können nun ausgewertet werden. Alles Scheitern hat auch sein Gutes: Für die nächste Projektteilnahme soll ein technisch besser ausgerüsteter, modifizierter Ballon gebaut werden.