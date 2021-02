per Mail teilen

Der Crailsheimer Storch ist am Donnerstag aus seinem Winterquartier zurückgekehrt und jetzt wieder auf dem Crailsheimer Rathausdach zu sehen.

Ganz schön frostig ist es für den Storch aktuell noch in seinem Nest auf dem Dach des Crailsheimer Rathauses Pressestelle Stadverwaltung Crailsheim

"So hat sich das der Crailsheimer Rathaus-Storch mit seinem Timing wahrscheinlich nicht vorgestellt", schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Schließlich kam der gefiederte Bewohner des Nestes auf dem Bürgermeisteramt gerade dann zurück, als auch in Crailsheim wieder der Winter einbrach - inklusive frostiger Temperaturen und Schneetreiben.

Nach Angaben des Naturschutzbund Deutschland (NABU) handelt es sich um dasselbe Tier wie im Vorjahr. Seine Partnerin sei bisher aber noch nicht gesehen worden. Interessierte können den Storch über die Webcam auf dem Rathausturm beobachten. Die Stadt hofft darauf, dass dann auch irgendwann einmal gefiederter Nachwuchs zu sehen sein wird.