"Stolpersteine" in Weinsberg erinnern an Familien Thalheimer

"Stolpersteine" werden im Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Auch in Weinsberg (Kreis Heilbronn) gibt es nun acht Stück, die auch als Lernort dienen sollen.

"Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist."

Seit dem 23. Oktober hat nun auch die Stadt Weinsberg insgesamt acht sogenannte Stolpersteine, Gedenksteine, die an die beiden jüdischen Familien Thalheimer erinnern sollen. Diese wurden in den 1930er Jahren zum Teil Opfer des Nationalsozialismus. Eine Initiative aus Bürgerinnen und Bürgern hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, auch in ihrer Stadt an die deportierten Familien zu erinnern. Mit "Stolpersteinen".

Künstler und Initiator der Aktion "Stolpersteine" Gunter Demnig hat am 23. Oktober insgesamt acht solcher Gedenksteine in Weinsberg (Kreis Heilbronn) verlegt. SWR

Ins Leben gerufen hat die Aktion "Stolpersteine" der Kölner Künstler Gunter Demnig, der jeden einzelnen "Stolperstein" von Hand herstellt und selbst verlegt. Insgesamt liegen inzwischen in 1265 Kommunen Deutschlands und 21 Ländern Europas solche Gedenksteine.

Zeitzeugengespräche haben die Aktion ins Rollen gebracht

Eingesetzt für die Verlegung der Gedenksteine, hat sich unter anderem Simon Bendel aus Weinsberg. Zusammen mit weiteren Bürgerinnen und Bürgern, hat er in der Initiative "Zeitzeugen Weinsberg 1933-1945" über 50 Zeitzeugen zu den beiden Familien Thalheimer aus Weinsberg interviewt und so versucht deren Geschichte aufzuarbeiten.

An der Stadtmühle (Kanalstraße 37) erinnern vier solcher Pflastersteine mit goldglänzender Messing-Gedenktafel an die Familie Alfred Thalheimer, an der Bahnhofstraße 32 weitere vier an die Familie Hirsch Thalheimer. Die Interviews und Recherchen haben ergeben, die Familie Hirsch Thalheimer wurde bis auf eine Person deportiert und kam in einem Konzentrationslager ums Leben. Die Familie von Alfred Thalheimer, der nach Aussage von Simon Bendel zur Zeit des Nationalsozialismus noch recht jung war, konnte in die USA emigrieren. Hier bestehe sogar Kontakt zu einem Nachfahren, so Bendel.

"Stolpersteine" sollen auch Lernort für Schulen sein

Neben der Erinnerung an die beiden jüdischen Weinsberger Familien, sollen die "Stolpersteine" allerdings auch in der Bildung Einsatz finden. Das war den Mitgliedern der Initiative dahinter wichtig. Wenn im Unterricht das Thema Nationalsozialismus behandelt wird, können die Klassen künftig auch die Gedenksteine besuchen, die, wie überall in Deutschland, auch genau dort verlegt sind, wo früher jüdische Menschen gewohnt und gelebt haben.

Gunter Demnig, der Initiator der Aktion "Stolpersteine" deutschlandweit, im Gespräch mit Mitgliedern der Initiative "Zeitzeugen Weinsberg 1933-1945". Auch Schülerinnen und Schüler der Weibertreuschule (Verbundschule) und vom Justinus Kerner Gymnasium Weinsberg waren ebenfalls dabei. Die Stolpersteine sollen auch künftig als Lernort dienen SWR

Davon erhoffen sich die Bürgerinnen und Bürger, die sich für die "Stolpersteine" eingesetzt haben, dass man den jungen Menschen in Weinsberg zeigen kann:

"Das ist nichts Abstraktes. Das hat es auch in unserer Stadt gegeben. So wie überall in Deutschland."

Das Gedenken an die schrecklichen Taten der Nazis und an die Schicksale der Familien Thalheimer, war allerdings selbstverständlich der Hauptgrund sich für die Kunstaktion in Weinsberg einzusetzen.