"Stolpersteine" in Weinsberg erinnern an Opfer des Nationalsozialismus

In Weinsberg (Kreis Heilbronn) wurden am Vormittag sogenannte "Stolpersteine" verlegt. Das sind kleine Gedenktafeln im Gehweg, mit denen an jüdische Mitbürger erinnert werden soll, die während der Nazi-Zeit hier wohnten und vertrieben oder deportiert wurden. Die Initiative ging von Weinsberger Privatleuten aus, die sich mit der Stadtgeschichte beschäftigen. Es gebe bereits die Idee, die Stolpersteine als Lernort zu etablieren. Wenn das Thema Nationalsozialismus im Unterricht behandelt werde, könnten Lehrer mit ihren Schülern zu den jeweiligen Orten gehen, so die Initiatoren. Dadurch könnten die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass das Thema nichts Abstraktes sei.