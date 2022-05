per Mail teilen

Mit bedruckten Stofftaschen wollen in Schwäbisch Hall Polizei, Sparkassenstiftung und Apotheken vor Telefonbetrügern warnen. Zum Auftakt ist die Polizei an einem Infostand mit den Taschen präsent. Darauf zu sehen ist ein Mann am Telefon vor einem Poster von einer Karibik-Insel und dem Hinweis: Achtung vor Telefonbetrügern.