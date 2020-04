In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist die Brandwache nach einem Feuer am Montagabend beendet worden. Das sagte Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger am Dienstagvormittag dem SWR. In der Nacht waren immer wieder Glutnester entflammt, die die Feuerwehr löschen musste. mehr...