Mund- und Nasen-Masken sind heiß begehrt in diesen Tagen. Nachdem die Landesregierung wegen der Corona-Pandemie am Dienstag die Maskenpflicht beschlossen hat, gab es einen regelrechten Ansturm auf ein Heilbronner Stoffgeschäft.

In grün, gelb, blau, ganz bunt oder in schlichtem weiß - Stoffmasken haben Hochkonjunktur. Immer mehr Menschen sind damit auf den Straßen in Heilbronn-Franken unterwegs. Am Dienstag kam dann die offizielle Ansage von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne): Ab dem 27. April müssen alle Bürger eine Gesichtsbedeckung beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr tragen.

Dauer 0:39 min Andrang in Heilbronner Stoffladen Viele Menschen nähen Stoffmasken

Das ruft die Do-It-Yourself-Könner auf den Plan. Schon seit Wochen nähen Menschen im ganzen Land Stoffmasken für den privaten Gebrauch, aber auch für Einrichtungen, in denen Bedarf besteht. Wichtigste Utensilien: Stoff, Gummiband, Draht.

"Jetzt steht die Schlange meterlang draußen vor der Tür. Die Menschen wollen Stoff, an die 20 bis 50 Zentimeter - es geht um unsere Gesundheit." Sigrid Schmidbauer-Titze, Stoff-Ideen Heilbronn

Seitdem am Montag das Heilbronner Stoffgeschäft "Stoff-Ideen" an der Ecke Allee wieder öffnen durfte, herrscht dort großer Andrang. Mit viel Abstand stehen hauptsächlich Frauen geduldig auf der Straße und warten, bis sie hineingelassen werden - und das kann schonmal eine Stunde dauern. Stoffe in allen gewünschten Farben liegen in Regalen und die Mitarbeiterinnen sind im Dauereinsatz, der Andrang nimmt einfach nicht ab. Sigrid Schmidbauer-Titze leitet die "Stoff-Ideen"-Filiale in Heilbronn, sie ist froh, dass sie endlich wieder öffnen durfte - und jetzt sogar noch viel zu tun hat.

Wartende Besucher vor dem Stoffgeschäft in Heilbronn SWR

Baumwollstoff und Gummibänder sind heiß begehrt - alles mit dem gebührenden Abstand, auch die Beratung. Nur eine begrenzte Anzahl an Kunden darf gleichzeitig in das Geschäft, sobald jemand es verlässt, darf der nächste hinein.