Stipendium fürs Nichtstun in Heilbronn

Heilbronn ist für ein Jahr lang "Hauptstadt der Folgenlosigkeit. Wer bewusst auf Dinge verzichtet, kann ein "Stipendium fürs Nicht(s)tun" über 5.000 Euro bekommen.

„Schaffe, schaffe Häusle baue“, ist so etwas wie das schwäbische Landesmotto. Umso überraschender, dass die Stadt Heilbronn sich jetzt für ein Jahr lang selbst zur „Stadt der Folgenlosigkeit“ erklärt und dabei auch noch ein Stipendium ausschreibt. Und zwar fürs Nichtstun.

Tobias Frühauf (links) und Philipp Wolpert (rechts) hatten die Idee zum Kunst- und Kulturprojekt "hauptstadt der Folgenlosigkeit". Bund der Folgenlosen e.V. / Nico Kurth

Doch in Heilbronn geht es nicht ums profane Faulsein und den Müßiggang, sondern es geht um ein aktives Verbessern der Welt, erklärt Philipp Wolpert, Organisator der Kunst- und Kulturaktion "Hauptstadt der Folgenlosigkeit".

"Unsere Leistungsgesellschaft ordnet alles dem Erfolg unter und wir sollen den Drang haben, Spuren zu hinterlassen. Die Folgenlosigkeit sucht nach dem, was man bleiben lassen soll."

Kritik an inflationärer Verwendung von Nachhaltigkeit

Dabei gehe es auch bewusst um einen Gegenentwurf zur Nachhaltigkeit, ergänzt Wolperts Kollege Tobias Frühauf. Dieser Begriff werde immer und überall verwendet, auch missbraucht von Akteuren, die sich damit schmücken wollen. Doch was, wenn man keine nachhaltigen Dinge produziere, sondern gar keine?

"Da finden wir, wir sollten uns die Frage stellen und kritisch reflektieren, ob wir so weiterleben können wie bisher oder ob wir manche Dinge nicht aktiv unterlassen sollen. Also, dass man über Verzicht spricht."

Das "S" macht den Unterschied

Genau das soll mit dem Stipendium fürs Nichtstun passieren Das "S" in Nichtstun ist dabei bewusst in Klammern gesetzt. Nichttun oder Nichtstun – das sei ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn während man beim Nichtstun passiv ist - oder einfach faul - sei Nichttun eine aktive Entscheidung - die drei besten Ideen sollen mit je 5.000 Euro belohnt werden.

Stipendium soll zum Diskurs anregen

Die drei einfachen Fragen, mit denen sich jeder aus Stadt und Landkreis Heilbronn online bewerben kann: Was will ich nicht tun? Warum will ich das nicht tun? Und warum ist das wichtig für die Stadt Heilbronn? Wie die komplette Veranstaltungsreihe "Hauptstadt der Folgenlosigkeit" soll auch das Stipendium zum gesellschaftlichen Diskurs über die Folgen unseres Handelns - oder eben Nichthandelns - anregen.

Auftaktveranstaltung am 7. Mai

Am 7. Mai gibt es deshalb in der Maschinenfabrik Heilbronn eine Auftaktveranstaltung mit offener Fragerunde, am 12. Mai eröffnet dann im Kulturamt der Stadt das temporäre „Amt für Folgenlosigkeit“, bei dem die Bürger aktiv nachfragen und eigene Ideen einbringen können, um die Welt durchs Nicht(s)tun ein kleines bisschen besser zu machen.