Der Kreis Heilbronn will künftig pro Jahr bis zu vier Stipendien an Medizinstudierende vergeben. Das hat der Kreistag beschlossen. Das Geld knüpft er aber an Bedingungen.

Neue Ärztinnen und Ärzte für den Kreis Heilbronn gewinnen - das ist das Ziel dieser Werbeaktion: Denn der Landkreis will bis zu vier Stipendien für Medizinstudierende vergeben. Einzige Voraussetzung: Die angehenden Ärztinnen und Ärzte müssen nach ihrem Studium vier Jahre im Kreis Heilbronn arbeiten. Das hat der Kreistag am Montag in seiner Sitzung in Roigheim beschlossen. Die Hoffnung sei, auf diese Weise bei den Studierenden eine Bindung zum Landkreis zu schaffen, erläutert Landrat Norbert Heuser die Idee.

"[...] und damit erreichen, dass die Stipendiaten Praktika und Ausbildungsabschnitte im Landkreis Heilbronn absolvieren."

Ärztemangel: Landkreis will mit Stipendien Abhilfe schaffen

500 Euro sollen die Studierenden monatlich erhalten - und das bis zu vier Jahre lang. Mit dieser Studienbeihilfe will der Kreis Heilbronn den Ärztemangel mildern. Es sei ein Baustein, die ärztliche Versorgung in der Fläche und insbesondere in den ländlichen Regionen des Landkreises sicherzustellen, heißt es weiter.

Zur Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten wird ein kleines Auswahlgremium im Landratsamt gebildet. Diesem sollen neben Landrat Norbert Heuser auch Vertreter der Ärzteschaft angehören.