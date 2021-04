Sechs Lehrkräfte aus Baden-Württemberg sind mit dem Lehrerpreis der Stiftung Kinderland ausgezeichnet worden. Drei von ihnen kommen aus dem Hohenlohekreis und zwar von der Gemeinschaftsschule Neuenstein. Der Preis wird für besonderes Engagement im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" verliehen. In Neuenstein wurde im Unterricht Nachhaltigkeit in den Vordergrund gerückt und beispielsweise mit den Schülerinnen und Schülern das eigene Konsumverhalten hinterfragt und zu verändern versucht. Die weiteren Preise gingen an die Galileo Schule Stuttgart und die Merian-Realschule Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis). Insgesamt erhalten die drei Schulen ein Preisgeld in Höhe von 75.000 Euro. Der Lehrerpreis wurde zum dritten Mal an Lehrkräfte der Klassenstufen drei bis sechs vergeben.