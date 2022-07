Stiftung Kinderland Baden-Württemberg zeichnet Lehrerinnen und Lehrer aus

per Mail teilen

Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg hat heute in Heilbronn den Lehrerpreis 2022 in Höhe von insgesamt 75.000 Euro verliehen.

Mit dem Preis werden Lehrerinnen und Lehrer für ihr vorbildliches Engagement im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. So arbeiten Lehrkräfte an der Ernst Reuter-Gemeinschaftsschule Karlsruhe etwa im Schulgarten und imkern mit den Schülerinnen und Schülern.

Podiumsgespräch beim Lehrerpreis 2022 der Stiftung Kinderland. SWR Simon Bendel

Preisgeld für nachhaltige Angebote

An der Grundschule in Täferrot im Ostalbkreis gibt es einen kleinen Schulbauernhof, dort kümmern sich Kinder um Tiere und Pflanzen. Der Lehrerpreis wird von der Stiftung Kinderland, der Dieter Schwarz-Stiftung und dem Science Center „experimenta“ in Heilbronn vergeben und mit dem Preisgeld sollen nachhaltige Bildungsangebote gefördert werden.