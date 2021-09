Stickoxid-Werte in Heilbronn deutlich unterhalb der Grenzwerte

Die Stickoxid-Werte in Heilbronn liegen im ersten Halbjahr deutlich unterhalb der kritischen Grenzwerte. Das geht aus Messergebnissen der Landesanstalt für Umwelt hervor.

Auch in anderen Städten wie Reutlingen oder Tübingen sind die Messwerte wie in Heilbronn deutlich von der kritischen Marke entfernt. Der Rückgang der Stickoxid-Werte sei zum einen auf die Pandemie zurückzuführen. Es gebe immer noch nicht wieder so viel Autoverkehr in den Innenstädten wie vorher, hieß es.

Säulen mit Filtern für bessere Luftqualität in Heilbronn (Archiv) SWR Mathias Grimm

Tempo 40 und Durchfahrverbot

Zum anderen gilt in weiten Teilen der Heilbronner Innenstadt Tempo 40, für Lkw gilt ein Durchfahrverbot. An der Messstelle in der Weinsberger Straße waren zudem Luftfiltersäulen aufgestellt worden. Auch moderne, schadstoffarme Autos hätten einen positiven Effekt auf die Stickoxid-Werte, heißt es bei der Stadt.