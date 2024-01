Caspar, Melchior, Balthasar: 10.000 Euro für den guten Zweck

In Erlenbach (Kreis Heilbronn) haben die Sternsinger rund 10.000 Euro gesammelt. Vier Tage waren 22 Sternsingergruppen unterwegs und segneten die Häuser der Gemeinde.

Vier Tage lang liefen 37 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 17 Jahren in Erlenbach (Kreis Heilbronn) von Haustür zu Haustür, um die "Frohe Botschaft" zu verkünden und Spenden für die Sternsingeraktion „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ zu sammeln. Mit einer Spendensumme von rund 10.000 Euro war die Spendenbereitschaft nach Angaben von Simone Lüppermann, ehrenamtliche Organisatorin der Sternsinger in Erlenbach, sehr hoch. Das gesammelte Geld wird aufgeteilt. Die Hälfte geht in die Erlenbacher Partnergemeinde Kisoro im afrikanischen Uganda, um die Kinder dort schulisch zu fördern, so Lüppermann weiter.

Die Kinder sind voller Leidenschaft

Für die Kinder und Jugendlichen in Erlenbach ist es ein tolles Erlebnis. Neben dem Spaß, freuen sie sich auch etwas Gutes für die Welt zu tun und nette Leute an der Tür zu treffen.

„Es macht einfach Spaß, es ist lustig und es ist schön, die Menschen an den Türen so herzlich zu erleben.“

Sechs Stunden ist jede Gruppe täglich unterwegs, damit kein Haus vergessen oder übersehen wird. Denn in Erlenbach und dem Teilort Binswangen muss sich niemand für die Haussegnung anmelden. Jeder hat die Chance auf einen Besuch und an jeder Tür wird geklingelt. Möglich sei das nur, weil es in Erlenbach noch viele Kinder und Jugendliche gibt, die bereit sind, als Sternsinger durch die Straßen zu laufen. In vielen anderen Gemeinden sei dies problematisch, erzählt Lüppermann dem SWR.

Die Kinder gehen nicht leer aus

In Erlenbach hält die Gemeinde zusammen, so Lüppermann, es sei ein Geben und ein Nehmen. Wenn die Sternsinger unterwegs sind, werden sie mit Essen versorgt, dass extra für die Kinder vorbereitet wird. Daneben werden die Sternsinger an den Haustüren oft auch mit Süßigkeiten belohnt, die dann am Ende des Tages gerecht auf die Sängerinnen und Sänger aufgeteilt werden.