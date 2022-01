Diese Sternsinger-Aktionen gibt es in Heilbronn-Franken

Zum diesjährigen Dreikönigstag sind coronabedingt erneut viele persönliche Sternsinger-Besuche abgesagt worden. Auf Segen und Spenden muss in Heilbronn-Franken aber nicht verzichtet werden.

Die Kirchengemeinden in Heilbronn-Franken haben sich unterschiedliche Konzepte überlegt, sodass niemand auf den Dreikönigssegen verzichten muss und auch die Kinder nicht leer ausgehen, die beim Spendensammeln normalerweise mit allerlei Süßigkeiten belohnt werden.

Persönliche Sternsinger-Besuche sind 2022 nur in wenigen Gemeinden und unter Einhaltung strenger Hyginemaßnahmen möglich. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Kindermissionswerk | Stefanie Wilhelm

Sternsingertüten in Mainhardt

Die katholische Kirche in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) verzichtet in diesem Jahr erneut auf die traditionelle Entsendung von Sternsingern.

Damit die Kinder nicht leer ausgehen, wurden Sternsinger-Tüten vorbereitet, die mit Überraschungen gefüllt wurden. Die Tüten können in der katholischen Kirche oder in der Bücherei abgeholt werden. Nadine Wagner vom Sternsinger-Team Mainhardt freut sich, dass die Aktion auch im zweiten Jahr so gut angenommen wird.

"Wir haben uns wieder für die kontaktlose Variante entschieden, damit alle gesund bleiben. Die Sternsinger-Tüte mit Krone zum Basteln und weiteren Überraschungen ist ein toller Ausgleich, die Kinder freuen sich."

Kontaktlos spenden nach Afrika

"Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit": Unter diesem Motto steht die Sternsingeraktion 2022. Sie will damit auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden Sternsinger-Briefe an die Mainhardter Haushalte verteilt, mit Spendenumschlag und dem Segen "20*C+M+B+22" in Form eines Aufklebers. Die Sternsinger-Briefe liegen auch in der Kirche aus. Die Spenden werden für Projekte in Afrika zur Verwirklichung des Rechts der Kinder auf Gesundheit gesammelt. Auch per Überweisung sind Spenden möglich.

Mausklick statt Bargeld: Sternsinger-Spenden werden dieses Jahr gerne kontaktlos entgegengenommen. dpa Bildfunk picture alliance/Monika Skolimowska/ZB/dpa

Persönlich, aber mit Abstrichen in Heilbronn-Sontheim

Im Heilbronner Stadtteil Sontheim ziehen die Sternsinger von St. Augustinus trotz Corona persönlich los.

Es gibt allerdings einige Abstriche, damit mit dem Segen nicht zusätzlich Viren überbracht werden: Die Sternsinger dürfen nicht in die Häuser eintreten, sie müssen auf der Straße bleiben und dürfen nicht singen. Außerdem dürfen sie nur abgepackte Süßigkeiten entgegennehmen.

dpa Bildfunk Friso Gentsch

400 Engel für Wertheim-Mondfeld

In Wertheim-Mondfeld (Main-Tauber-Kreis) haben Kinder mit ihren Betreuern der Sternsingeraktion 400 Engel gebastelt, die zusammen mit Informationsbrief und Segensaufklebern verteilt wurden. Zusätzlich stehen Spendenboxen beim Friseur, beim Bäcker und in der Kirche.

Die Sternsinger haben außerdem die Gottesdienste für den Dreikönigstag mitgestaltet. Die Messen finden in Wertheim beispielsweise in der Kirche St. Martin, in der Michaelskirche und in St. Venantius statt.