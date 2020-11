Der Molkerei-Konzern Friesland Campina baut in Heilbronn Stellen ab. Damit soll der Transformationsprozess im Unternehmen beschleunigt werden.

Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) stehen in Heilbronn 105 Stellen auf der Kippe. Aktuell sind dort rund 550 Mitarbeiter beschäftigt.

Gewerkschaftssprecher Burkhard Siebert glaubt, dass der Konzern die Corona-Pandemie auch als Vorwand nutzt, um die eigenen Profite in die Höhe zu schrauben - dies sei nicht nachvollziehbar:

"Die Kolleginnen und Kollegen haben dort jetzt auch in dieser ganzen Zeit immer einen guten Job gemacht und auch zur Versorgung der Bevölkerung beigetragen. Man wird jetzt wohl offenbar investieren in neue Anlagen und wie immer soll das dann nach sich ziehen, dass es weniger Leute dort braucht." Burkhard Siebert, Gewerkschaftssprecher NGG

Auch am Standort Köln will Friesland Campina Stellen abbauen. Insgesamt werden voraussichtlich rund 195 Mitarbeiter in Heilbronn und Köln betroffen sein, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Genaue Zahlen werden nicht genannt.

Gewerkschaft will gegen Stellenabbau vorgehen

Verlustprodukte sollen abgebaut und Kosten eingespart werden - damit soll laut Friesland Campina der seit zwei Jahren laufende Transformationsprozess beschleunigt werden.

Der Stellenabbau soll so sozialverträglich wie möglich ablaufen, der Betriebsrat sei bereits informiert. Die Gewerkschaft NGG will gegen den geplanten Stellenabbau vorgehen.