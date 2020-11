Landliebe, Tuffi oder Frico – diese Marken stehen in den Kühlregalen von Supermärkten. Der niederländische Molkerei-Konzern Friesland Campina stellt etwa die Landliebe-Produkte wie Joghurts in ihrem Werk in Heilbronn her. Dort soll jetzt aber wieder einmal der Rotstift angesetzt werden. 105 Stellen sollen nach Gewerkschaftsangaben gestrichen werden. Alexander Dambach berichtet: