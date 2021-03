per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Freitag einen fünf Kilogramm schweren Stein auf die Gleise am Bahnhof in Leingarten (Kreis Heilbronn) gelegt und damit eine Stadtbahn der Linie 4 zur Vollbremsung gezwungen. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei sucht nach einem etwa zehn Jahre alten Jungen, der entweder Täter oder Zeuge ist.