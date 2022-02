Gemüsebauern aus Heilbronn-Franken prophezeien teureres Gemüse

per Mail teilen

Die stark gestiegenen Energiepreise sind in aller Munde. Auch die Gemüsebauern im Land sind betroffen, denn bis in den Frühling hinein müssen die Gewächshäuser beheizt werden. Wie teuer wird das Gemüse für die Verbraucher?

Verbraucher müssen sich in diesem Jahr auf steigende Gemüsepreise einstellen - egal, ob auf dem Wochenmarkt oder beim Discounter. Denn die verschiedensten Gemüse-Kulturen brauchen aktuell warme Temperaturen - da macht sich der gestiegene Gaspreis bemerkbar. In den vergangenen neun Jahren hatte sich der Flüssiggaspreis verdoppelt, jetzt ist er noch einmal in die Höhe geschossen.

Verena Wommer in ihrem Gewächshaus in Neuenstein SWR

Erhöhte Kosten landen zwangsläufig beim Verbraucher

Das belastet auch den Neuensteiner Familienbetrieb Roth (Hohenlohekreis). Die Kosten müssen sie zumindest zum Teil an die Verbraucher weitergeben. Bei einigen Sorten könne man noch gar nicht genau sagen, wie sehr die Verbraucherpreise steigen werden, erklärt Mitinhaberin Verena Wommer im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn: "Weil wir den genauen Energieeinsatz für Tomate, Gurke oder Paprika noch gar nicht genau wissen, weil das Wetter abhängig ist." - Das Gas aber ist schon jetzt teuer eingekauft.

"Wir gehen davon aus, dass es vielleicht so zwischen fünf und zwölf Prozent Steigerung im Preis geben wird."

Holz statt Gas in Untermürkheim

Auf dem Biohof Engelhardt in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) sind die ersten Tomaten bereits gepflanzt. Auf der rund 4.000 Quadratmeter großen "Säuglingsstation" stehen Jungpflanzen soweit das Auge reicht. Diese brauchen viel pflegende Handarbeit, besonders konstante und mollige Temperaturen und auch Biodünger.

Junge Tomatenpflanzen im Gewächshaus von Gemüsebauer Hartmut Engelhardt SWR

Auch in Untermünkheim schaut Gemüsebauer Hartmut Engelhardt mit Sorge auf die kommenden Verbraucherpreise in diesem Jahr. Er verheizt regionale Holzhackschnitzel statt Gas - das sei billiger und unabhängiger. Aber auch Rohstoffe wie Düngemittel und die Pflanzen selbst - alles sei teurer im Einkauf. Hinzu komme außerdem der erhöhte Mindestlohn.

"Ich denke unterm Strich werden wir summa summarum von allen Kostensteigerungen bei irgendwo zwischen zehn und 20 Prozent höheren Produktpreisen dieses Jahr landen."

Spargel und Erdbeeren: Bis zu 30 Prozent teurer

Für lohnintensive Kulturen wie Erdbeeren oder Spargel rechnen die Gemüsebauern in der Region Heilbronn-Franken sogar mit Preiserhöhungen um bis zu 30 Prozent. Das macht Angst vor der Billigkonkurrenz aus dem Ausland, denn die Bauern wollen und können die Kosten nicht so einfach komplett auf die Kunden umlegen.

"Wir hoffen einfach, dass die Betriebskosten nicht weiter steigen werden, damit wir auch die Preise für unsere Kunden halten können, weil wir das ja schätzen, dass die Leute die regionale Ware bevorzugt kaufen und das uns auch die letzten zwei, drei Jahre sehr, sehr gutgetan hat."

So bleibt für die Gemüsegärtner zu hoffen, dass der Winter weiterhin mild bleibt, um wenigsten die Heizkosten im Zaum zu halten.