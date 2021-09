Ferienende: Stauwochenende rund um A6 und A81 erwartet

Der ADAC rechnet an diesem Wochenende mit der letzten großen Reisewelle in diesem Sommer. In Baden-Württemberg und in Bayern gehen die Sommerferien zu Ende. Neben den Reiserückkehrern erwartet der ADAC aber auch Staus auf den Zufahrtsstraßen zu Ausflugsgebieten. Viele Urlauber, die nicht an Ferienzeiten gebunden sind, hatten zuletzt das schöne Spätsommerwetter für kurze Ausfahrten genutzt. Dazu kommen noch mehrere Baustellen in der Region. Daher wird am Freitag und am Sonntagnachmittag mit entsprechenden Verzögerungen gerechnet. Gefährdet ist unter anderem die Autobahn 6 zwischen Mannheim, Heilbronn und Nürnberg und die Autobahn 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart.