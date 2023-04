Die Rückreisewelle zum Ende der Osterferien rollt - auch in Richtung Heilbronn-Franken. Für die A6 werden lange Staus befürchtet.

Der ADAC Baden-Württemberg befürchtet lange Staus auf den Autobahnen, da in sieben Bundesländern die Osterferien enden. Betroffen seien vor allem die Nord-Süd Verbindungen aber auch für die A6 sieht der ADAC eine hohe Staugefahr. Sorgenkinder seien etwa das Kreuz Weinsberg (Kreis Heilbronn) oder die A6 zwischen Ilshofen und Crailsheim (beide Kreis Schwäbisch Hall). Zwischen Ilshofen-Wolpertshausen und Crailsheim wird zur Zeit gebaut. Dort hatte der ADAC am Karfreitag, zum Beginn der Osterferien, einen 24 Kilometer langen Stau gemessen. Schon im Normalbetrieb käme es regelmäßig zu längeren Staus. Damit sei die A6 an der Stelle eine der staureichsten Abschnitte in Baden-Württemberg.

ADAC rät von Landstraßen ab

Nach Erfahrungen des ADAC sei es aber nicht zu empfehlen, von der Autobahn ab und über die Landstraßen zu fahren. Diese seien nicht dafür ausgelegt, eine so hohe Zahl an Fahrzeugen aufzunehmen. Es bestehe die Gefahr, am Ende auf der Landstraße länger im Stau zu stehen wie auf der Autobahn. Der ADAC empfiehlt, einen Zeitpuffer einzubauen oder am Abreisetag möglichst früh oder erst nach der größten Reisewelle los zu fahren.