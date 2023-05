Brennender Sattelauflieger löst Verkehrschaos aus

Ein brennender Sattelauflieger in einer Baustelle auf der A6 hat bei Crailsheim ein Verkehrschaos ausgelöst. Die Autobahn in Richtung Heilbronn war am Mittwochmorgen noch gesperrt.

Wegen eines technischen Defekts hat in der Nacht auf Mittwoch auf der A6 zwischen Crailsheim und Ilshofen (beide Kreis Schwäbisch Hall) ein Sattelauflieger Feuer gefangen. Der 38-jährige Lkw-Fahrer bemerkte gegen 2:45 Uhr das Feuer an der Hinterachse. Die Panne ereignete sich in einem Baustellenbereich. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte am Morgen immer noch mit Bergungsarbeiten beschäftigt, da sich der Inhalt des Aufliegers, etwa acht Tonnen Maiskörner, auf der Fahrbahn verteilt hatten.

A6 gesperrt: Zeitweise 20 Kilometer Stau

Die Autobahn in Richtung Heilbronn war nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen immer noch gesperrt. Der Stau im Berufsverkehr vor der Ausleitung in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) betrug zeitweise 20 Kilometer. Auch die Umleitungsstrecken waren teilweise überlastet.