Bereits am Freitagnachmittag hat ein Unfall auf der A6 auf Höhe Kirchberg an der Jagst für einen langen Stau gesorgt. Zum Abend gibt es durch zwei Baustellen Behinderungen.

Viel Geduld brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer seit Freitagabend auf der A6. Wegen einer Baustelle ist die Autobahn zwischen Schwäbisch Hall und Kupferzell (Hohenlohekreis) in beiden Richtung gesperrt - bis Samstagmorgen 8 Uhr.

Zusätzlich ist in Fahrtrichtung Nürnberg die Anschlussstelle Ilshofen/Wolpertshausen von Freitagabend bis Montagmorgen 5 Uhr gesperrt. Grund für die Vollsperrung sind Arbeiten an der Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall). Saniert werden die Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren in Fahrtrichtung Nürnberg. Zusätzlich zur Sperrung von Auf- und Abfahrt entfällt der erste Fahrstreifen im Bereich der Anschlussstelle. Während der Bauarbeiten gibt es ausgeschilderte Umleitungen.

Unfall zwischen zwei Lkw am Nachmittag

Am Freitagnachmittag gab es in Fahrtrichtung Heilbronn Richtung Nürnberg einen Unfall zwischen zwei Lkw. In Höhe Kirchberg hat sich der Verkehr nach einem Auffahrunfall zwischenzeitlich auf zwanzig Kilometer gestaut. Laut Polizei ist bei dem Unfall Diesel ausgelaufen, die Feuerwehr war im Einsatz. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten.