Am Heilbronner SLK-Klinikum am Gesundbrunnen steht eine Station nach Corona-Fällen weiter unter Quarantäne. Nach derzeitigem Stand noch bis 1. September. Wie eine Sprecherin auf SWR-Anfrage erklärte, seien noch zwei weitere Mitarbeiter positiv getestet worden, damit hat sich die Zahl der betroffenen Pflegekräfte auf neun erhöht. Zwei infizierte Patienten sind laut Sprecherin auf der Isolierstation. Die Mitarbeiter der betroffenen Station seien in Quarantäne und es seien keine neuen Patienten auf die Station gelegt worden. Insgesamt werden aktuell drei Covid-19-Patienten im Klinikum am Gesundbrunnen behandelt, von denen einer auf der Intensivstation beatmet werden muss.