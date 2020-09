Im Großraum Heilbronn haben die Weingärtner mit einer ersten Weinlese begonnen. Zunächst werden vor allem frühreifende Trauben für Federweißen und Traubensaft geerntet.

Im Lauf der Woche wird die Lese weiter ausgeweitet. Wegen unterschiedlicher Reifegrade der Trauben wird es keine schnelle Lese geben, so der Vorstandsvorsitzende der Heilbronner Genossenschaftskellerei, Justin Kircher.

Trockenheit beeinflusst Reifegrad der Trauben

Die Lese werde sich in die Länge ziehen, weil die Trauben wegen der Trockenheit noch nicht reif genug sind, so Justin Kircher. Doch haben die Niederschläge der vergangenen Tage einiges bewirkt, die Beeren bekommen mehr Aroma.

"Das Wichtigste ist: Die Beeren sind gesund." Justin Kircher, Vorstandsvorsitzender der Heilbronner Genossenschaftskellerei

Für Kellermeister Stefan Dietrich vom Amalienhof in Heilbronn und Beilstein (Kreis Heilbronn) allerdings war Ende August/Anfang September der Beginn der Hauptlese, denn seine sehr frühe Sorte "Wildmuskat" will eher als andere in den Keller. Deshalb war er schon in der vergangenen Woche unterwegs und ist zufrieden mit dem Lese-Ergebnis.

Wie schon im vergangenen Jahr wird der Ertrag geringer sein, so Justin Kircher - aber insgesamt sieht der Chef der Genossenschaftskellerei noch alle Chancen auf einen sehr guten 2020er Württemberger.