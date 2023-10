Start-up-Festival wird zur festen Größe in Heilbronn

per Mail teilen

Zum zweiten Mal ist das erste Start-up-Festival Deutschlands - die Slush'D - in Heilbronn zu Gast. Hier brodelt aktuell die Gründerszene.

Gründer, Investoren und Redner aus aller Welt sind am Donnerstag auf der Heilbronner Theresienwiese zusammengekommen, zur Slush'D - einem internationalen Start-up-Festival - das zum zweiten Mal in Folge in Heilbronn stattfindet.

2022 haben die Campus Founders, die Start-up-Schmiede auf dem Bildungscampus, das Festival erstmals nach Heilbronn geholt. Initiator Oliver Hanisch, Geschäftsführer der Campus Founders, ist stolz auf diesen Erfolg, der auch das große Potenzial der Stadt zeige.

Mehr als 1.000 Gäste sind gekommen, um sich an diesem Tag Tipps und Inspiration von Speakern wie Scott Chacon, dem Co-Founder von GitHub oder Carsten Maschmeyer zu holen. Daneben bietet das Festival Vernetzungsmöglichkeiten und die Chance auf Investoren.

Slush'D 2023: KI, Erfolgsgeschichten, Mittelstand

Dieses Jahr im Fokus: Natürlich KI, an der in Heilbronn kein Weg mehr vorbei führt. Aber auch Erfolgsgeschichten aus der Start-up-Szene sollen Thema sein sowie die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und dem Mittelstand. Das Ziel von Initiator Oliver Hanisch: "Heilbronn-Franken langfristig als eines der wichtigsten Start-up-Ökosysteme in Deutschland zu etablieren."

Heilbronner Gründerdynamik spricht sich herum

Hier sei man schon auf einem guten Weg, so der Campus Founder. Die große Resonanz auf das Start-up-Festival unterstreiche das nochmal. Die Stiftung des Lidl-Gründers und Stadtmäzens Dieter Schwarz finanziert die Veranstaltung. Aus aller Welt seien Teilnehmer angereist, von Kalifornien bis Indonesien, freut sich Hanisch.

Wir sind komplett ausverkauft. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre und tolle Stimmung hier.

Noch ist die Heilbronner Gründerszene ein junges Ökosystem, meint Hanisch. Aber gerade die hierdurch entstehende Dynamik mache den Prozess so offen und spannend.