"Künzelsau tobt": Landeskinderturnfest startet mit tausenden Kindern

In Künzelsau (Hohenlohekreis) startet am Freitagvormittag das Landeskinderturnfest. Tausende Kinder werden bis Sonntag in der Stadt erwartet. Dazu gibt es ein großes Programm.

Der Startschuss fällt am Freitag um 9 Uhr. Rund 4.000 Kinder aus 140 Vereinen wollen mitmachen. Das Landeskinderturnfest gilt als die größte, mehrtägige Breitensport-Veranstaltung für Kinder in Baden-Württemberg. Neben den klassischen Wettkämpfen gibt es zahlreiche Mitmachangebote, Veranstaltungen und Shows. Tausende Besucherinnen und Besucher Erwartet werden rund 20.000 Besucherinnen und Besucher. Auch für sie ist einiges geboten. Die Mitmachangebote reichen vom Rollstuhl-Basketball, an dem sich auch Bürgermeister Stefan Neumann (parteilos) versuchen will, bis hin zum sportlichen Becher-Stapeln, dem "Stacking". "Das Schöne am Landeskinderturnfest sind wirklich diese niederschwelligen Angebote. Das heißt, ich kann hingehen, ich kann mich an der ein oder anderen Stelle anstellen und einfach mal machen." Bewegungsmangel entgegenwirken Gerade nach dem Bewegungsmangel in der Corona-Pandemie sei die Veranstaltung ein wichtiges Signal, sagte der Präsident des Schwäbischen Turnerbundes, Markus Frank. Teilweise seien motorische Grundfähigkeiten bei Kindern gar nicht da. "Man tut sich schwer beim Rollen rückwärts, zu balancieren geht schon gar nicht mehr. Da gibt es ja in der Forschung auch erschreckende Studien. Und dem wollen wir entgegenwirken.“ Shuttlebus in die Innenstadt Ab Freitagnachmittag sind die Straßen und Parkplätze in der Künzelsauer Innenstadt gesperrt. Besuchende, Einkaufende und Sportfest-Teilnehmende werden gebeten, auf extra ausgeschilderten Parkplätzen außerhalb zu parken. In die Innenstadt fährt ein Shuttlebus.