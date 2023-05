Freibadsaison: Sole-Wellenfreibad und Neckarhalde wieder geöffnet

Die aktuellen Temperaturen machen zwar noch wenig Lust auf baden im Freien, doch einige Freibäder in der Region sind bereits in die Saison gestartet, darunter die Heilbronner Neckarhalde.

Traditionell am 1. Mai hat in vielen Freibädern die Badesaison begonnen, beispielsweise in Güglingen, Gundelsheim und Gemmingen (alle Kreis Heilbronn). Ebenfalls die Pforten geöffnet haben das Sole-Wellenfreibad in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) und das Freibad Neckarhalde in Heilbronn. Die anderen Heilbronner Freibäder ziehen in den nächsten Wochen nach.

Jubiläumssaison in Bad Friedrichshall

In Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ist das Solefreibad bereits Ende April in seine Jubiläumssaison gestartet. Das Freibad feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einigen Aktionen und Highlights über die Saison verteilt. Anlässlich dazu entschieden Werksausschuss und Werksleitung, in diesem Jahr die Eintrittspreise trotz Energiekrise nicht zu erhöhen.

Andere Freibäder in Heilbronn-Franken öffnen demnächst

Nach und nach starten auch die anderen Freibäder in der Region in die Saison. In Öhringen (Hohenlohekreis) wird das H2Ö vorraussichtlich am 6. Mai öffnen - wenn das Wetter mitmacht. Am 18. Mai wollen die Freibäder in Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wieder öffnen.

Etwas später öffnen die Heilbronner Freibäder Kirchhausen (26. Mai) und Gesundbrunnen (17. Juli). Laut der Stadtwerke Heilbronn bleiben alle Freibäder bis zum Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg am 10. September geöffnet. Über eine Verlängerung der Saison soll je nach Wetter und Personalkapazität entschieden werden.