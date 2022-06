In Öhringen-Michelbach (Hohenlohekreis) ist das "Bädle" am Wochenende in die Freibadsaison gestartet. Samstags und Sonntags ist es ab sofort ab 10 Uhr und Montag bis Freitag ab 13:30 Uhr geöffnet. Schluss ist immer um 19:30 Uhr. Und obwohl es nur ein kleines Freibad ist, ist doch für die ganze Familie was dabei: Sportbecken, Nichtschwimmerbecken, Rutsche und Planschbecken, Beachvolleyballfeld und Spielplatz - und für das leibliche Wohl ein kleiner Kioskbereich.