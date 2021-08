Die Stadt Wertheim hat seit Jahrhunderten Erfahrungen mit Hochwasser und in den vergangenen 20 Jahren zig Millionen in den Hochwasserschutz investiert. Doch mit Starkregenereignissen wie jetzt in NRW und RP wäre auch Wertheim völlig überfordert. Deshalb lässt die Stadt jetzt von einem Heilbronner Ingenieursbüro eine Analyse erstellen, ein sogenanntes Starkregenrisikomanagement. Was da gebau untersucht wird, erklärt Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD) im Gespräch mit SWR-Moderatorin Ina Beck.