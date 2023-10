Sanierung verschiebt sich: Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall wird später ausgebaggert

Die Stadt Schwäbisch Hall will den Starkholzbacher See später ablassen als bisher geplant. Das genaue Datum stehe aber noch nicht fest, heißt es.

Noch können sich die Badegäste am Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall tummeln, sonnen und im See schwimmen. Denn noch ist im See Wasser. Aufgrund der Sanierung des Sees sollten die Fische eigentlich schon längst in andere Gewässer umgezogen sein und das Wasser im See so langsam ablaufen. Aber die Sanierung verzögere sich, heißt es.

Der See ist zu warm, um Fische umzusiedeln

Wegen des spätsommerlichen Wetters ist die Sanierung des "Starkis", wie er im Volksmund heißt, erst einmal aufgeschoben worden. Es sei schlichtweg zu warm. Die Wassertemperatur beträgt laut Stadtverwaltung um die 20 Grad. Und um die Fische möglichst ohne Stress umsiedeln zu können, müsse es kälter sein, heißt es.

Noch ist Wasser im Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall: Sie Sanierung startet, wenn es kühler wird. SWR Harald Holz

Schlamm und Algen sind das Problem des Gewässers

Die Stadt will den Schlamm am Seegrund ausbaggern lassen und den Boden kalken, damit sich nicht mehr so viele Mikroorganismen bilden, die Sauerstoff verbrauchen. Immer wieder haben sich in den vergangenen Jahren im Starkholzbacher See Algenteppiche ausgebreitet. Auch um diese nachhaltig zu verhindern, soll der See ausgebaggert werden. Start der Sanierung? Wenn es etwas kühler wird.