Starkholzbacher See in Schwäbisch Hall wird abgelassen

Der Termin musste um Wochen verschoben werden, diese Woche soll es nun aber soweit sein: Der Starkholzbacher See soll abgelassen werden. Das Ziel: Eine bessere Wasserqualität.

Die Stadt Schwäbisch Hall will in dieser Woche damit beginnen, den Starkholzbacher See abzulassen - sofern das Wetter mitspielt. Eigentlich sollte der See schon vor Wochen, kurz nach der Badesaison abgelassen werden, doch wegen des spätsommerlichen Wetters lange lag die Wassertemperatur lange um die 20 Grad. Zu warm, so die Stadt.

Fische sollen jetzt umgesiedelt werden

Um die Fische stressfrei umsiedeln zu können, musste es kälter werden und das sei jetzt der Fall, heißt es. Diese würden nun vom Fischzuchtverein Schwäbisch Hall abgefischt und in andere Vereinsgewässer transportiert, bis ihr See wieder zur Verfügung steht.

Sobald der "Starki", wie er im Volksmund heißt, abgelassen ist, wird die Stadt den Grund ausbaggern und kalken, "damit sich nicht mehr so viele Mikroorganismen bilden". So soll die Wasserqualität verbessert und gleichzeitig verhindert werden, dass sich wie in den vergangenen Jahren Algenteppiche ausbreiten.

Bis zur Badesaison im nächsten Jahr soll der See wieder ausreichend gefüllt sein. SWR Harald Holz

Wenn das Wetter mitspielt, soll der See im Laufe des Frühjahrs wieder angestaut werden, damit er zur Badesaison wieder genutzt werden kann.