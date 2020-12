In Heilbronn-Franken laufen die Vorbereitungen für die fünf Impfzentren, die Mitte Januar starten sollen. Unklar ist, wer zuerst geimpft werden soll und es fehlt weiterhin Fachpersonal.

Fachpersonal sei das "A und O", sagte der Hohenloher Kreisbrandmeister Torsten Rönisch dem SWR Studio Heilbronn. Er appelliere an alle, die jemals gelernt haben zu impfen oder Spritzen zu setzen, sich zu melden und ab dem 15. Januar zu helfen. Das gelte für Krankenschwestern, Pfleger, aber vor allem auch Ärzte, so Rönisch.

Standorte sind das Berufliche Schulzentrum Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), die Messehalle Redblue in Heilbronn, die Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen (Hohenlohekreis), die Tiefenbachhalle in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) und die Halle in Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall).

Kreisimpfzentren starten Mitte Januar (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Warten auf Informationen

Unklar ist noch, wer zuerst geimpft werden soll, sagte Kreisbrandmeister Rönisch. Derzeit warte man noch auf Informationen der ständigen Impfkommission. In den Kreisimpfzentren sollen aber voraussichtlich zunächst medizinisches Personal, Mitarbeiter kritischer Infrastruktur und Risikogruppen gegen das Coronavirus geimpft werden.

Zentrales Impfzentrum startet vor Kreisimpfzentren

Bereits Mitte Dezember startet in der Region das zentrale Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall). Das hat das Sozialministerium auf Anfrage bestätigt. Dort können täglich sogar bis zu 1.500 Menschen geimpft werden. Zusätzlich gibt es mobile Impfteams, die beispielsweise in Pflegeheimen Menschen impfen.