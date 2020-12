Die fünf geplanten Kreisimpfzentren in der Region Heilbronn-Franken sind auf den Weg gebracht, jedoch mit unterschiedlichen Fortschritten.

Fünf Kreisimpfzentren (KIZ) wird es in der Region geben: in Heilbronn, Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall), Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) und Öhringen (Hohenlohekreis). Dazu kommt das zentrale Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall).

In der Öhringer Hohenlohe-Sporthalle wird bereits ein Schutzboden eingebracht und es werden Kabel für Strom und Computer gezogen.

Standort-Kritik aus der Bevölkerung

In Wolpertshausen hat der Gemeinderat erst am Montag die Nutzung der örtlichen Mehrzweckhalle für das Kreisimpfzentrum genehmigt. Zuvor gab es Kritik aus der Bevölkerung: Eltern hatten Bedenken wegen des Standorts des Impfzentrums in unmittelbarer Nähe zu Kindergarten und Grundschule. Laut Bürgermeister Jürgen Silberzahn werde es eine strenge Abschottung zwischen Kita und dem Kreisimpfzentrum geben. Es soll bis zum Stichtag am 15. Januar fertig werden.

Kreisimpfzentren suchen medizinisches Fachpersonal

Bis zum 15. Januar wird auch das Impfzentrum in Bad Mergentheim betriebsbereit sein, davon ist der Erste Landesbeamte des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder überzeugt. Es wird in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums eingerichtet. Zudem sei der Aufruf nach medizinischem Fachpersonal für das Impfzentrum erfolgreich gewesen.

In Ilsfeld im Kreis Heilbronn ist die Tiefenbachhalle im Orstteil Auenstein für das Impfzentrum ausgesucht worden. Bürgermeister Thomas Knödler untersützt die Kreisverwaltung und freut sich über die Unterstützung aus der Bevölkerung.

In Heilbronn wird das Impfzentrum in der Stauwehrhalle im Stadtteil Horkheim eingerichtet. Auch hier laufen die Arbeiten auf Hochtouren, damit es ab dem 15. Januar in Betrieb gehen kann. Das KIZ soll bis zum 30. Juni 2021 betrieben werden. Geplant sind etwa 750 Impfungen täglich in der Zeit zwischen 7 und 21 Uhr an fünf Impfstationen, zusätzlich soll es zwei mobile Impfteams geben. Die Impfungen erfolgen nach vorheriger Terminvergabe zentral über das Land Baden-Württemberg.