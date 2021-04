per Mail teilen

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat die Stallpflicht für Geflügel aufgehoben. Die Stallpflicht galt seit Ende Februar wegen eines Geflügelpest-Ausbruchs im benachbarten Landkreis Würzburg. Hühner, Puten oder Gänse müssen ab sofort nicht mehr in geschlossenen Ställen bleiben und dürfen wieder ins Freie, so das Landratsamt. Vor zwei Wochen wurden bereits die Sperrzonen aufgehoben. Alle im Main-Tauber-Kreis vorgenommenen Untersuchungen auf Geflügelpest seien negativ gewesen. Es gebe auch keine weiteren Hinweise, dass die Geflügelpest eingeschleppt wurde. Die Stallpflicht gilt zwar nicht mehr, aber Geflügelhalter werden aufgefordert, die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten, heißt es in einer Mitteilung.