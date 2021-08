per Mail teilen

Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist die 4x200-Meter-Freistil-Staffel der Frauen mit der Schwimmerin Annika Bruhn von der Neckarsulmer Sport-Union (Kreis Heilbronn) auf Platz 6 gelandet. Gold holten die Chinesinnen, Silber ging an die Schwimmerinnen der USA, Bronze an Australien.