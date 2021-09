Ausstellung "Werner von Houwald - Maler der verschollenen Generation" in Heilbronn

Seit Anfang des Monats ist im Deutschhof die Ausstellung "Werner von Houwald - Maler der verschollenen Generation" zu sehen. Die Städtischen Museen Heilbronn feiern damit auch den 120. Geburtstag des Künstlers

Werner von Houwald starb 1974 in Frankenbach. Er war kein klassischer Maler oder Künstler in dem Sinn: Seine Ursprünge liegen in der Bühnenbildnerei. Auch Spielzeug stellte Houwald her, gerade in der Zeit des Dritten Reichs, in dem seine Kunst als "entartet" galt. Sein Geld verdiente er als Auftragskünstler. Diese Vielschichtigkeit ist in der Ausstellung zu sehen, versichert der Direktor der Städtischen Museen Heilbronn, Marc Gundel.