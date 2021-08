In Heilbronn hat sich die Tourismuskonferenz des Deutschen Städtetags mit der Heilbronner Marketing GmbH getroffen. Die Käthchenstadt wurde dabei für ihre Entwicklung gelobt. Die Teilnehmer seien sich alle einig gewesen: Die Entwicklung in Heilbronn ist beeindruckend, heißt es in einer Mitteilung der Heilbronner Marketing GmbH. Demnach habe Heilbronn die Chancen, aus der Bundesgartenschau, der experimenta und der Entwicklung zur Wissensstadt gut genutzt. Bei der Tagung, die erstmals wieder in Präsenz stattfinden konnte, ging es auch darum, wie sich Innenstädte künftig weiterentwickeln müssten. Qualitatives, regionales Essen in Verbindung mit Einkaufserlebnissen sei hier die Formel der Zukunft, heißt es weiter.