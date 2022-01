Städte verbieten Corona-Proteste

per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn hat eine angemeldete Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen untersagt. Sie sollte am Samstag stattfinden. Bei zwei Demonstrationen seien die Auflagen nicht eingehalten worden, hat eine Sprecherin der Stadtverwaltung zur Begründung mitgeteilt. Unter anderem waren am Neujahrstag rund 1.000 Teilnehmer zu einer Kundgebung auf die Heilbronner Theresienwiese gekommen. Unterdessen haben mehrere Städte sogenannte Montagsspaziergänge verboten, unter ihnen Crailsheim, Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim. Am Freitag hat Freiburg ein Verbot erlassen, das vorerst bis Ende Januar gelten soll.