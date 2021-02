Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler kehrt zum Abschluss seiner Karriere zum Bundesligisten Red Devils Heilbronn zurück. Wegen Corona war er kurz bei einem anderen Verein.

Corona hat den letzten Karriereabschnitt des Ringer-Weltmeisters komplett durcheinander geworfen. Nach einem kurzen coronabedingten Ausflug zum ASV Schorndorf kommt er jetzt wieder zu den Red Devils Heilbronn zurück. Dort war er bereits von 2017 bis 2020. Nach der Saison 2021/22 will Stäbler seine Karriere beenden.

Frank Stäbler gewinnt auf der Matte picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Alessandra Tarantino

Ausnahmetalent Stäbler will es nochmal wissen

Stäbler war als erster Ringer überhaupt Dreifach-Weltmeister (2015, 2017 und 2018) in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Zuletzt holte er Gold bei der Europanmeisterschaft in Rom in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm. EM-Gold hatte er auch 2012 in der Gewichtsklasse "leicht" geholt.