Ringer Frank Stäbler feiert Comeback bei den Red Devils Heilbronn

In der Bundesliga der Ringer empfangen die Red Devils Heilbronn am Abend den KSV Witten. Für den Bronze-Olympioniken Frank Stäbler ist es das Comeback. Dieser hatte sich nach dem Ende seiner internationalen Karriere noch für eine Bundesligasaison bei den Red Devils in Heilbronn entschieden. Danach möchte er die Matte für immer als aktiver Ringer verlassen. Außerdem gibt es bei dem Treffen mit dem KSV Witten Fanaktionen. Und auch der Wettkampf verspricht spannend zu werden: Es treffen der Tabellenerste, die Devils, auf den Zweiten, Witten. Beginn in der Römerhalle ist um 19:30 Uhr. Zuschauer können sich kostenlos testen lassen.