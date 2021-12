Stadtwerke erhöhen Wasserpreise

Die Stadtwerke Heilbronn erhöhen zum 1. Januar die Wasserpreise. Angehoben werde der von der Zählergröße verbrauchsmengenunabhängige Grundpreis, heißt es in einer Mitteilung. Der Grundpreis für den in Ein- oder Zweifamilienhäusern üblichen Wasserzähler steige um 8,73 Euro pro Jahr. Der mengenabhängige Arbeitspreis bleibe weiterhin bei 2,46 Euro pro Kubikmeter brutto. Die vom Zweckverband der Bodensee-Wasserversorgung berechneten Wasserbezugskosten stiegen fortlaufend an, heißt es von den Stadtwerken Heilbronn zur Begründung. Die Stadt bezieht rund 82 Prozent der benötigten Wassermenge vom Bodensee, der Rest wird durch Brunnen und Quellen im Stadtgebiet gedeckt. Zudem müsse wegen des Klimawandels in die Sicherstellung der Wasserversorgung investiert werden.