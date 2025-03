Eine Frau aus Neuenstadt musste für ihren angeblichen Wasserverbrauch einen fünfstelligen Betrag bezahlen. Die korrigierte Rechnung wurde erst am Mittwoch versendet.

Die Stadtwerke in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) haben für den Wasserverbrauch einer 95-Jährigen eine horrende Summe veranschlagt. Sie sollte monatlich eine Rechnung von fast 60.0000 Euro bezahlen, einen angeblichen Verbrauch von 20.000 Kubikmetern. Das entspricht dem monatlichen Wasserverbrauch von etwa 5.000 Menschen. Die Summe wurde dann auch tatsächlich per Lastschrift vom Konto abgebucht. Die Stadtwerke räumten schließlich ein, dass die Rechnung falsch war.

Abschlagszahlung unverhältnismäßig hoch: Tochter der 95-Jährigen schreitet ein

Nachdem die Tochter der 95-Jährigen Ende Januar den Bescheid über die künftige Abschlagszahlung sah, reagierte sie nach eigenen Angaben sofort und versuchte, die Abbuchung zu verhindern. Telefonisch wendete sie sich an die Stadtwerke. Doch sie hing nur in der Warteschleife, erzählte sie dem SWR.

Dann schrieb sie E-Mails, die mehrere Wochen unbeantwortet blieben. Sie wusste sich schließlich nicht anders zu helfen, als sich an die Presse zu wenden, sagte sie. Die "Heilbronner Stimme" berichtete zuerst über den Vorfall. Die hohe Summe wurde trotz der Bemühungen vom Konto der Frau abgebucht. Ihre Tochter ließ die knapp 60.000 Euro von der Bank zurückholen. So viel habe ihre Mutter gar nicht auf dem Konto, erklärte sie.

Bürgermeister entschuldigt sich persönlich für hohe Wasserrechnung

Auf SWR-Nachfrage erklären die Stadtwerke Neuenstadt, dass hier wohl ein Fehler im System schuld war. Die Rechnung hätte bei so einer hohen Summe noch mal geprüft werden müssen. Man wolle nun intern aufarbeiten, was genau schiefgegangen sei, erklärt Frank Fleischer, Chef der Stadtwerke. Eine korrigierte Rechnung an die Frau sei am Mittwoch rausgegangen.

Die Rechnung hätte so nicht rausgehen dürfen.

Die Stadtwerke Neuenstadt haben sich inzwischen auch bei der Betroffenen entschuldigt. Auch Bürgermeister Andreas Konrad (parteilos) hat die Frau diese Woche persönlich besucht und sich entschuldigt, bestätigte eine Stadtsprecherin. Die Seniorin und ihre Tochter hoffen nun, dass diese Geschichte damit erledigt ist und nicht noch einmal vorkommt.