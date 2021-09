per Mail teilen

Setz dich her und schwätz' mit mir! Ganz genau das ist das Ziel einer Aktion des Landesseniorenrats. Es geht um die sogenannten "Schwätzbänkle", die es jetzt in Ganz Baden-Württemberg gibt, einige auch in Schwäbisch Hall. Günter Gropper ist Vorsitzender des Stadtseniorenrats Schwäbisch Hall. SWR-Moderator Hartmut Oesterle hat mit ihm über die "Schwätzbänkle" gesprochen.